Bauvorhaben am Reuschenberger Wald : Bürgerprotest gegen Bebauung am Friedhof

Reuschenberg Die Initiative Reuschenberg wehrt sich gegen Bauvorhaben. Unter anderem fürchten die Bürger weitere Verkehrs- und Lärmbelastung. Claudia Steguweit hat die Bürgerinitiative gegründet.

Politisch engagiert in der Stadt, sagt Claudia Steguweit, sei sie bisher nicht gewesen. Nun aber hat sie Akten studiert, Informationsquellen aufgetan, eine Petition gestartet und vor vier Wochen die Bürgerinitiative Reuschenberg gegründet. Was Steguweit, deren Familie das Blumengeschäft am dortigen Friedhof betreibt, sauer aufstößt, sind die Pläne, direkt am Friedhof Wohnungen zu bauen: Ein privater Eigentümer hat angeboten, auf dem Grundstück zwischen der Straße Auf dem Weiherberg und Waldstraße unter anderem 40 bis 50 öffentliche Parkplätze zu bauen, zudem drei Mehrfamilienwohnhäuser, eines davon mit öffentlich geförderten Sozialwohnungen. „Unter den drei Gebäuden soll eine durchgehende Tiefgarage mit Stellplätzen für die Mieter entstehen“, steht unter anderem in dem Antrag des Bürgers. Auch ein weiterer Grundstücksbesitzer will bauen – mehrere Einfamilienhäuser, heißt es in einer Information für die Politik. „Als ich das gelesen habe, war ich entsetzt“, sagt Claudia Steguweit. Ihr erster Gedanke: „Das kann ich nicht zulassen. Nicht in dieser Größe.“ Was sie vor allem ärgert: Alles laufe still und heimlich ab, eine irgendwie geartete Information an die Anwohner gebe es nicht. Claudia Steguweit fasst die Pläne so zusammen: „Ein Leverkusener Unternehmer und ein Wuppertaler Immobilienspekulant planen eine großflächige Bebauung am Friedhof Reuschenberg. Bestehend aus drei Mehrfamilienhäusern, Tiefgarage, zwölf Reihenhäusern, einem Doppelhaus und Parkplätzen.“ Die 54-Jährige und ihre Mitstreiter fürchten: „Wenn hier so stark gebaut wird, bekommen wir ein Verkehrschaos.“