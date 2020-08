Spuckschutz und Maskenpflicht : Schulstart: „Leverkusen ist vorbereitet“

Leverkusen Am Mittwoch startet der Schulbetrieb. Die Stadt hat nach eigenen Angaben die Hausaufgaben gemacht. Oberbürgermeister mahnt zur Disziplin. Chef des Gesundheitsamts warnt vor Reisen in Risikogebiete.

Der Krisenstab ist weiter im Einsatz und tagt derzeit wöchentlich. Leiterin ist Baudezernentin Andrea Deppe, die sich mit ihren Dezernentenkollegen in der Funktion abwechselt. Sie spricht bezogen auf den Krisenstab von einer „ruhigen und stabilen Lage“. Die Infektionsrate (Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner) habe in Leverkusen lange unter 10 gelegen, sei in den vergangenen Wochen aber bis zu 12 angestiegen und betrage nun 8,5.

Reiserückkehrer Die Testung von Reiserückkehrern hatte kurzfristig zu einem Engpass geführt. Das sei nun durch ein neues Terminvergabesystem abgestellt, sagt Reuter. Die Kapazitäten des Testlabors Synlab am Klinikum seien weiterhin ausreichend. Laut Reuter können dort Reiserückkehrer nach Überweisung durch den Hausarzt noch am selben Tag einen Abstrich erhalten. Jedoch müssten sie Wartezeiten in Kauf nehmen. Der Chef des Gesundheitsamts, Martin Oehler, mahnte Leverkusener eindringlich vor einer Reise in Risikogebiete. Das gelte insbesondere ab Herbst, wenn sich die Gefahr einer Doppelinfektion durch Corona und Influenza erhöhe. „Verläufe können dann noch schwerer sein.“ Eine Influenza-Impfung sei somit wichtiger denn je. Negative Tests nach einer Reise wiegten manchen in falsche Sicherheit. „Die Tests kommen oft zu früh, die Inkubationszeit ist länger“, warnt Oehler. Zur Absicherung bietet die Stadt Reisesrückkehrern einen zweiten Test an. Das geschlossene Drive-In-Testzentrum der Malteser an der Auermühle bleibt standby und kann jederzeit öffnen.