Nach Brand vor zwei Jahren : Duisburger Tafel plant neue Ausgabestelle

Ein Feuerwehrmann steht im Dezember 2019 vor der brennenden Essensausgabe der Tafel. Hier soll nun ein neues Gebäude entstehen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Duisburg Im Dezember 2018 ging eine Zweigstelle der Duisburger Tafel mitten in der Stadt in Flammen auf. Nun haben die Betreiber den Bauantrag für eine neue Einrichtung am alten Ort gestellt – und hoffen auf Spenden.

Es war ein Schock für die Duisburger Tafel: Im Dezember 2018 ist die Zweigstelle an der Düsseldorfer Straße abgebrannt. Das Gebäude fiel in sich zusammen, die knapp 70 Menschen, die dort regelmäßig Lebensmittel erhalten haben, mussten auf andere Stellen verteilt werden. Nun wollen Vorstand und Geschäftsführung eine neue Ausgabestelle bauen lassen – und zwar an dem Ort, wo das alte Gebäude abgebrannt ist. „Die Einrichtung wird in Duisburg gebraucht, für viele Menschen ist damals auch ein Teil von ihrem Zuhause abgebrannt“, sagt Geschäftsführer Günter Spikofski.

Mittlerweile hat die Tafel den Bauantrag eingereicht. Einen konkreten Termin, an dem die Arbeiten an der Düsseldorfer Straße starten werden, gibt es noch nicht. „Wir hoffen, dass es Ende des Jahres soweit ist“, sagt Spikofski. Wann das neue Gebäude eröffnet wird, ist ebenfalls unklar. Es soll mit rund 210 Quadratmetern aber etwas mehr Platz bieten als die alte Zweigstelle. Ursprünglich war auch mal ein ganz neuer Standort im Gespräch. Die Tafel-Betreiber planten, die Zweigstelle in dem ehemaligen Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in der Dickelsbachsiedlung zu eröffnen. Weil Anwohner protestiert hatten, wurden die Pläne aber verworfen.

Info Lebensmittel nur nach Anmeldung abholen Abholung Lebensmittel können derzeit nur nach telefonischer Absprache unter 0203 350180 abgeholt werden. Mitarbeit Die Tafel sucht einen Bundesfreiwilligen für die Verwaltung. Interessenten wenden sich an Heike Gormanns. E-Mail:

gormanns@tafel-duisburg.de. Spenden Wer die Tafel unterstützen will, kann das tun unter diesem Spendenkonto: IBAN:

DE 61 3505 0000 0200 2201 50

In der Düsseldorfer Straße waren bis zum Brand ein Mittagstisch und die Kleiderkammer untergebracht. Jeden Tag konnten dort Hilfsbedürftige eine warme Mahlzeit essen und sich mit frischer Kleidung versorgen. Nun soll die Kleiderkammer ausgelagert werden, dafür wird es drei mobile Bauteile neben dem eigentlichen Gebäude geben. Die wöchentliche Tierfutterausgabe, die seit vielen Jahren auf dem Parkplatz aus einem Fahrzeugkofferraum von einer Ehrenamtlichen organisiert wurde, wird ebenfalls aus einem Container erfolgen. Das soll die Verteilung erheblich erleichtern. Zudem wird es nun einen kleinen Sanitärbereich geben, in dem sich etwa Wohnungslose Waschen können. „Wir haben da noch einiges an Arbeit vor uns“, sagt Tafel-Chef Spikofski.

Vor allem braucht die Tafel aber auch noch Geld. Der Neubau soll rund 660.000 Euro kosten. Davon ist bereits etwa die Hälfte durch zweckgebundene Spenden finanziert. „Es gab nach dem Brand vor zwei Jahren eine große Anteilnahme, auch von einigen größeren Firmen aus der Region“, sagt Spikofski. Immer wieder gebe es auch heute noch regelmäßig hohe Spendenbeträge, die bei der Tafel eingehen. „Wir brauchen Hilfe, damit es weitergeht.“

Doch nicht nur die Folgen des Brandes machten der Tafel zu schaffen. Auch die Corona-Krise erschwerte den Helfern die Arbeit. So ist die Ausgabestelle in Marxloh noch immer geschlossen – im selben Gebäude an der Karl-Marx-Straße befindet sich eine Altentagesstätte. Gemüse, Obst und andere Lebensmittel gibt es derzeit nur an den Standorten in Hochfeld und Meiderich. „In Marxloh geht die Gesundheit der Menschen vor“, sagt Spikofski. Auch der beliebte Mittagstisch im ehemaligen Café der Helios-Klinik Marienhospital fällt deshalb aus. Neuanmeldungen sind erst ab der ersten Augustwoche möglich. Bis Ende Juli waren sie ausgesetzt, um soziale Kontakte zu vermeiden. Denn auch viele Tafel-Mitarbeiter gehören zur Risikogruppe.