Acht Patienten müssen stationär behandelt werden : 59 Solinger mit dem Coronavirus infiziert

Solingen Um eine Person auf jetzt 59 zurückgegangen ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Solingen. Acht Patienten müssen stationär behandelt werden, die übrigen werden ambulant betreut. Zurückgegangen ist auch der Wert in der Sieben-Tage-Betrachtung.

In diesem Zeitraum wurden in der Klingenstadt 29 Corona-Neuinfektionen festgestellt. Damit entfallen 17,8 neue Fälle auf je 100.000 Einwohner. An den Vortagen hatte dieser Wert noch bei 20,2 beziehungsweise 28,2 gelegen. Gleichwohl befinden sich aktuell immer noch 245 Solinger in Quarantäne. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie in Solingen 374 bestätigte Fälle gemeldet. 303 Menschen sind wieder genesen. Zwölf mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben.