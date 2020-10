Corona aktuell : Zahlen steigen weiter

Der Inzidenz-Wert liegt jetzt bei 39,7. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Leverkusen Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle in Leverkusen ist von Freitag, 2. Oktober (595 Fälle), bis zum Sonntag, 4. Oktober auf 611 gestiegen. Die Zahl der Erkrankten stieg nach Mitteilung der Stadt von 95 am Freitag auf 107 am Sonntag. Der Inzidenzwert (Zahl der Erkrankten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist von Freitag (36,6) weiter geklettert auf am Sonntag 39,7. Die Stadt hatte am Freitag den kritischen Grenzwert von 35, ab dem zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig werden, erstmals überschritten.