Attraktion im Neulandpark : Wind zerzaust den Trödel

Wegen Corona: Einbahnregelung beim Trödel im Neulandpark. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der zweite Trödelmarkt im Neulandpark litt unter dem stürmischen Wetter. Nachts kamen die Böen. Doch die Besucher zeigten starkes Interesse.

Von Tobias Brücker

Der Andrang beim zweiten Trödelmarkt im Neulandpark war am Wochenende groß. Samstag verhinderte der lange andauernde Regen ein besseres Ergebnis für die Trödler. In der Nacht hatten die Verkäufer dann einen wohl unruhigen Schlaf. Starke Windböen hinterließen auf dem Platz vor der kleinen Bühne ein Bild der Verwüstung. Mit viel Eifer war der Markt jedoch am Sonntag wieder hergerichtet.

Die Bilder auf dem Smartphone von Mikaelyan zeigten das ganze Ausmaß der Zerstörung durch den Wind. Der Verkäufer hatte nach seinem morgendlichen Eintreffen gleich Bilder gemacht. Nun zeugten die digitalen Aufnahmen von kaputten Zelten, zerbrochenem Porzellan und auf dem Boden liegender Kleidung. „Das war, als wäre hier etwas eingeschlagen“, berichtete Miukaelyan.

Er selbst hatte seine Sachen über Nacht in seinem Auto gelagert. Denen war also nichts passiert. Andere hatten nicht so viel Glück.

Direkt erlebte auch Steffi die unruhige Nacht. Mit ihrem Mann hatte sie in einem kleinen Bus auf dem Gelände übernachtet. Das Paar war extra angereist. Und es hatte in weser Voraussicht ihr Hab und Gut angebunden. Vom Unwetter, sagt Steffi, hätten sie zunächst gar nichts mitbekommen. Dann aber klopften die Sicherheitsmänner aus dem Park an ihren Bus. Ohnmächtig schauten die Beiden dem Treiben zu. „Wir konnten ja nichts machen“, betonte Steffi.

Für Veranstalter Georg Ott verhinderte das schlechte Wetter ein noch besseres Ergebnis. Insgesamt wurde die zweite Ausgabe des Markts im Neulandpark gut angenommen. „Man sieht es ja: Die Leute wollen raus. Sie wollen was erleben“, sagte der 55-Jährige.

So hofft er auch, dass es im kommenden Jahr weitere Trödel gibt. Geplant sind zwei bis drei – wenn sich das Vorhaben trotz Corona-Pandemie durchführen lässt. „Wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr ist“, erläuterte Ott.