Corona in Remscheid : Infektionszahlen steigen wieder leicht an

Remscheid Die Zahl der an Covid-19-Erkrankten steigt auch in Remscheid wieder. Die Stadt meldete am Freitag 80 nachgewiesen erkrankte Einwohner. Parallel stieg der Inzidenzwert auf 44,8.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Vergleich: Am Donnerstag waren noch 74 Personen als erkrankt gemeldet, die Inzidenz wurde auf 38,6 beziffert. Die Krankenhäuser meldeten vier an Corona erkrankte Personen, zwei müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Zusätzlich gibt es aktuell 659 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen.

Insgesamt gibt es bisher 7260 positiv getestete Remscheiderinnen und Remscheider. 7000 gelten als genesen, 180 Menschen sind mit oder an Corona gestorben.

(red)