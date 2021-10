Roberto Capitoni in Remscheid : Neustart in der Schatzkiste

Neustart in der Schatzkiste

Roberto Capitoni in Remscheid

Remscheid Eigentlich hätte der Neustart in Remscheids Schatzkiste an der Elberfelder Straße bereits vor zwei Wochen mit dem Auftritt der Kabarettistin Rena Schwarz und ihrem neuen Programm stattfinden sollen.

Dieser Termin musste allerdings ausfallen – Rena Schwarz wird nun voraussichtlich 2022 in die Schatzkiste kommen. Am Donnerstag, 21. Oktober, wird nun Roberto Capitoni, der „Italo-Schwabe zwischen Amore und Kehrwoch“ mit seinem vielsagenden Programm „Spätzle, Sex und Dolce Vita“ für den offiziellen Wiederanfang in Dr. Volker Schatz‘ Herzensprojekt sorgen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Für rund 50 Besucherinnen und Besucher wird der Abend allerdings schon früher beginnen – mit einem Abendessen im der Schatzkiste angegliederten Restaurant „Meine Kleine“ beginnen.