Umweltalarm nach dem Hochwasser : Warum die Wupper-Talsperre weiterhin gesperrt bleiben muss

Radevormwald Angler, Kanuten und andere Freizeitsportler müssen sich weiter gedulden: Die Wupper-Talsperre bleibt weiterhin gesperrt. Bei dem Hochwasser Mitte Juli waren mehr als 150.000 Liter Öl sowie weitere Substanzen in die Wupper und die Wupper-Talsperre gelangt.

Was da an Wassermassen am 14. und 15. Juli über das Bergische Land hereinbrach, war heftig. Radevormwald und Hückeswagen sind im Vergleich zu den Schäden im Ahrtal und einigen Städten in NRW zwar noch sehr glimpflich davongekommen, aber trotzdem sind die Folgen immens. Vor allem für die Wupper-Talsperre, für die seit Mitte Juli ein Umweltalarm gilt. Bei dem Hochwasser gelangten nach Angaben des Wupperverbandes mehr als 150.000 Liter Öl sowie weitere Substanzen in die Wupper und von dort in die Wupper-Vorsperre und die Hauptsperre der Wupper-Talsperre.