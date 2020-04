Tiere in Remscheid : Auch das Tierheim spürt die Krise durch Corona

Das Tierheim in Remscheid, das auch für Rade zuständig ist, bleibt geschlossen. Besucher und Tierfreunde können eine Spende in die schwarze Tonne am Eingangstor legen . Foto: Moll, Jürgen (jumo)

RADEVORMWALD Das Tierheim in Remscheid an der Schwelmer Straße erfährt in der Corona-Krise viel Solidarität. Wirtschaftliche Ängste kennt der Verein aber auch. Die Leiterin und die Mitarbeiter halten den Betrieb in diesen Tagen so gut es geht aufrecht.

Die Tiere, die in der Obhut des Tierschutzvereins für Remscheid und Radevormwald sind und im Tierheim an der Schwelmer Straße in Lennep leben, haben schon seit mehreren Wochen keine Besucher mehr gesehen. Auch das Tierheim schützt seine Mitarbeiter und die Besucher so gut es geht und hat seine Pforten für die Öffentlichkeit geschlossen. Hinter den Kulissen geht die Arbeit von Andrea Reitzig und ihren Kollegen allerdings weiter.

„Auch an uns geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. Schön ist allerdings, dass wir jetzt mehr Zeit für die Tiere haben und die Beziehungen zu den Tieren aufbauen können, für die sonst oft keine Zeit ist“, sagt die Leiterin des Tierheims. Dass Haustiere aufgrund der Krise abgegeben oder ausgesetzt werden, ist bisher zum Glück noch nicht passiert. „Am Anfang der Krise gab es einige besorgte Anrufe bei uns, weil Hundebesitzer nicht wussten, ob sie weiterhin Gassi gehen dürfen. In diesen Fällen konnten wir sie aber beruhigen“, sagt Andrea Reitzig.

Aktuell nimmt das Tierheim nur Fundtiere auf und Tiere aus absoluten Notsituationen. Auch die Vermittlung der Heimbewohner ist zum Erliegen gekommen. „Wir vermitteln unsere Tiere natürlich nicht über das Internet oder das Telefon. Allerdings führen wir mit Interessenten erste Gespräche am Telefon, wenn sie auf ein Tier über unsere Webseite aufmerksam geworden sind“, berichtet Andrea Reitzig.

Ausgeführt werden die Hunde des Tierheims weiterhin von einer festen Gruppe an ehrenamtlichen Helfern. Sie können die Tiere kontaktlos abholen und nach dem Spaziergang zurück ins Tierheim bringen.

Die Leiterin des Tierheims und ihre Mitarbeiter halten den Betrieb so gut es geht aufrecht, machen sich aber auch Gedanken um die wirtschaftliche Zukunft des Vereins. „Existenzängste kennen wir auch, wie viele Vereine und kleine Unternehmen in der aktuellen Krise. Wir müssen die Versorgung der Tiere weiterhin sicherstellen und unsere Mitarbeiter bezahlen. Auch unsere Auszubildenden machen sich Gedanken“, sagt Andrea Reitzig. Durch die Corona-Krise musste nicht nur die Cafeteria des Vereins geschlossen werden, sondern auch die Tierpension. „Durch die Krise wurden alle Buchungen storniert, so dass diese Einnahmequelle auch weggebrochen ist.“

Das gesamte Tierheim erfährt allerdings viel Unterstützung von der Bevölkerung. Spenden sind neben der Tierpension die finanziell wichtigste Säule des Tierheims. Es wird aber nicht nur Geld gespendet, sondern auch Futter und Spielzeug. Textilspenden darf das Tierheim dagegen aufgrund der Corona-Krise nicht mehr entgegennehmen. „Viele Unterstützer spenden normalerweise Kuscheldecken. Wir haben uns an der Empfehlung des Deutschen Tierschutzbundes orientiert und diese Spenden zunächst eingestellt.“ Für Futter-Spenden ist das Tierheim aber nach wie vor dankbar und führt diese auch kontaktlos durch. Die Spenden können in einer Tonne vor dem Tierheim deponiert werden. Bedanken will sich Andrea Reitzig vor allem bei allen Unterstützern und Spendern, denn das Tierheim hat während der anhaltenden Corona-Krise viel Solidarität erfahren.