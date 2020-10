Leverkusen-Opladen : 73-Jähriger droht mit Schreckschusspistole

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Der Bedrohte flüchtete und alarmierte die Polizei.

Opladen (RP) In der Nacht zu Sonntag hat ein 73-Jahre alter Mann in Opladen einen Leverkusener (37) mit einer Pistole bedroht. Polizisten stellten bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung mehrere Schreckschusspistolen und Munition sicher.

