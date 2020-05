Amtsgericht : Geldstrafe für Schüsse aus der Schreckschusspistole

Leverkusen Ein 37-jähriger begleitete Silvesterfeuerwerk mit Schüssen aus einer täuschend echt wirkenden Waffe und landete deswegen vor dem Amtsgericht. Das beließ es bei einer Geldstrafe von 150 Euro.

Die Silvesternacht zu 2019 beschäftigte jetzt, eineinhalb Jahre später, das Amtsgericht. Demnach soll ein 37-Jähriger laut Anklage in Leverkusen gegen 0.30 Uhr vor dem Haus mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft gefeuert haben. Diese täuschend echt aussehende Waffe rief Passanten auf den Plan, die die Polizei alarmierten. In einer schwierigen Verhandlung sprach das Gericht nun Recht. Erschwert wurde die Rechtsfindung durch die sprachliche Barriere, die den Beschuldigten und das Gericht trennte. Einen Dolmetscher lehnte der Mann aber ab, da er für einen neuerlichen Termin nicht nochmals bei Gericht erscheinen wollte.