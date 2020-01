Vorfälle in Krefeld : Mit Schreckschusspistole in die Luft geschossen

Krefeld An Silvester und Neujahr hat die Polizei zwei Fälle registriert, bei denen Personen mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Am Dienstag um 17.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass sein Nachbar mit einer Pistole aus der Wohnung in die Luft geschossen hat. Beamte trafen den 41-Jährigen in seiner Wohnung an der Alten Linner Straße an. Einsatzkräfte fanden die Schreckschusspistole unter einem Bett. Nur wenig später, gegen 0.30 Uhr, beobachteten Polizisten, wie eine 18-Jährige mit einer Schreckschusspistole auf dem Ostwall mehrfach in die Luft schoss. Als sie die Frau kontrollierten, versuchte sie, die Pistole in ihrer Jackentasche zu verstecken.