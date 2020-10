Einsatz in Leverkusen : Nach Messerangriff: Festnahme in Lützenkirchen

Lützenkirchen Polizisten haben am Donnerstagabend in Lützenkirchen einen gesuchten Tatverdächtigen (35) festgenommen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mit.

Der Mann steht „unter dem dringenden Tatverdacht, am Dienstagvormittag einen 27-Jährigen am Kölnberg in Köln-Meschenich niedergestochen und lebensgefährlich verletzt zu haben“, berichtet die Polizei weiter. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann kurz nach 20 Uhr auf der Straße in Lützenkirchen erkannt und zur Wache gebracht.