Opladen hilft : „Blue Mountain Singers“ treten in und für die Bielertkirche auf

Leverkusen Für viele Leverkusener ist das Gotteshaus mit Kindheitserinnerungen verbunden. Jetzt wird gesammelt. Zur Finanzierung von Reparaturen, um Schäden durch die Juli-Flut zu beheben.

Auch die Bielertkirche in Opladen blieb von der Flut Mitte Juli nicht verschont. Für einen Lichtblick sorgen will der „Rotary-Club Leverkusen Rhein-Wupper“ am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr bei einem Benefizkonzert in der Kirche. Zum Kammerchor der Gemeinde unter der Leitung von Kantor Michael Porr gesellen sich die „Blue Mountain Singers“, der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Schlebusch unter der Leitung von Josef Nedzvetski.