Geschenkideen in Leverkusen : Großer Zulauf beim Handwerkermarkt in Opladen

Großer Zulauf beim Handwerkermarkt in Opladen

Geschenkideen in Leverkusen

Das Angebot auf dem Kunst- und Handwerkermarkt am Funkenturm war groß und lockte viele Besucher an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Die Veranstalter, selbst zwei Anwohner der Neuen Bahnstadt, freuten sich über den Erfolg ihrer Premiere. 18 Aussteller boten Kreatives an.

Sämtliche Bedingungen stimmten. Deshalb war der Andrang am Samstag beim Kunst- und Handwerkermarkt am Funkenturm entsprechend groß. Vermutlich wollten alle Besucher, die einen 2G-Nachweis vorzeigen konnten, noch einmal kurz vor dem befürchteten Lockdown die Gelegenheit nutzen, um über den Markt der kreativen Inspirationen zu schlendern und letzte Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Die Auswahl an insgesamt 18 ausgesuchten Verkaufsständen war groß.