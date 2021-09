Präsident Jacob informiert Stadtrat : Polizei will in Leverkusen keine Wache schließen

Polizei will in Leverkusen keine Wache schließen

Polizeipräsident Uwe Jacob will am kommenden Montag den Leverkusener Stadtrat über den Stand der Planungen zu Wachstandorten informieren. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Polizei beabsichtigt nicht, in Leverkusen Wachen zu schließen. Das hat Ralf Remmert, Pressesprecher des Kölner Polizeipräsidiums, auf Anfrage unserer Redaktion am Donnerstag mitgeteilt.

Mittelfristig sei aber denkbar, Standorte zu verändern, doch werde es bei je einem Standort in Wiesdorf und in Opladen bleiben. Polizeipräsident Uwe Jacob wird dem Stadtrat in der Sitzung am Montag, 4. Oktober, zu den Plänen der Polizei Rede und Antwort stehen.