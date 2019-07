Berufskolleg Opladen : Getanzte Verständigung der Kulturen

Opladen Das Berufskolleg Opladen hat Gäste aus St. Petersburg und Palästina. Gemeinsam standen sie auf der Bühne.

Bei einigen Beiträgen wurde die Zuordnung schon schwieriger und als sich am Ende alle Beteiligten die Hände reichten, um das Auditorium tanzend zu umrunden, war es fast unmöglich. Genau das war die Absicht dieser mehrteiligen Performance, in der auf verschiedene Weise Themen wie Rassismus, Abgrenzung, aber auch Toleranz und Akzeptanz deutlich gemacht wurde. Ohne Worte oder allenfalls mit englischen Einblendungen, denn die Mitwirkenden, die zuvor an zwei intensiven Tagen mit Theaterpädagogin Anischa Kern die Vorstellung erarbeitet hatten, haben verschiedene Muttersprachen.

Das Berufskolleg unterhält seit 2009 eine Partnerschaft mit der Dar Al-Kalima-School in Bethlehem und der Al Jalazoon Secondary Girl’s School in Ramallah. Vermittelt hat sie der ehemalige Lehrer Gregor Schröder, der zwar 2016 pensioniert wurde, aber seine alte Schule immer noch regelmäßig besucht und, unterstützt durch Politiklehrer Marcus Nick, den Kontakt mit seinem Verein JugendInterkult aufrecht erhält. Der hat in diesem Jahr erstmals gleichzeitig eine Gruppe aus Russland in die Opladener Schule eingeladen.

Insgesamt waren es 15 Gäste, die seit Samstag in sieben Familien in Schröders Wohnort St. Augustin untergebracht sind und an den Schultagen ins Berufskolleg gefahren werden, wo sie zusammen mit hiesigen Schülern außer den Theaterprojekt-Tagen auch an einem Begegnungs- und Besichtigungsprogramm teilnehmen. „Der Beginn einer wunderbaren Partnerschaft“, so bedankten sich die Jugendlichen aus St. Petersburg, die anders als die Palästinenser nicht im Schulaustausch kamen, sondern als Mitglieder eines Kultur- und Theaterzentrums. Deswegen waren in dieser Gruppe auch nicht alle im gleichen Alter. Außerdem haben sie einiges von dem, was sie zu Hause in ihrem Zentrum lernen und trainieren, auch hier gezeigt, etwa Jonglage und gymnastische Tanzelemente.