Neustadtfest : AGO sammelt 1300 Euro für Kita Kindertreff

Alle zusammen für die Kita Kindertreff: Die AGO hat beim Neustadtfest wieder für den guten Zweck gesammelt. Foto: Marcel Dörder

(md) Große Scheckübergabe am Mittwochmorgen in der Gaststätte Stilbruch in Opladen: Auch in diesem Jahr hat die „AktionsGemeinschaft Opladen“ (AGO) für einen guten Zweck Kuchen auf dem Neustadtfest verkauft.

Die AGO hat diese Tradition vor ein paar Jahren auf dem Neustadtfest übernommen und sammelt so jedes Jahr für einen guten Zweck in Opladen und Umgebung Geld. In den vergangenen Jahren wurden Fördervereine von Schulen, aber auch das Hospiz in Leverkusen mit Spenden unterstützt.

In diesem Jahr wurden rund 60 gespendet Kuchen verkauft. Die Kuchen wurden zum Großteil von Eltern und Großeltern der Kindertagesstätte „Kindertreff“ in Opladen gebacken. „Wir hatten sogar sehr außergewöhnliche und aufwendige Kuchen die innerhalb von Minuten ausverkauft waren“, erzählt die AGO-Vorsitzende Regine Hall-Papachristopoulos. Aber auch das Glücksrad spielte den ein oder anderen Euro in die Spendenkasse.

Die 1300 Euro, die so zusammen kamen, gingen an die Kita Kindertreff. Das freute nicht nur das Team um Kitaleiterin Christine Hildebrandt, sondern auch die 22 Kinder. Mit dem Geld wird in der nächsten Zeit die Außenanlage weiter verschönert und auch neues Spielzeug für den Sandkasten gekauft. „Wir lassen die Kinder mit entscheiden, was wir davon kaufen“, sagte Hildebrandt. Zudem steht in diesem Jahr das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen vor der Tür. Dazu wird jeder Euro benötigt, um mit den Kindern zu feiern.