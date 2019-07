Hauptversammlung : Vorstand spricht von Schicksalstag für Biofrontera

Leverkusen Professor Hermann Lübbert sprach von einem Schicksalstag für die junge Leverkusener Pharma-Firma Biofrontera. Und ähnlich bedeutungsschwanger ging es Mittwoch über Stunden weiter im Forum, wo sich die Aktionäre zur Hauptversammlung trafen.

Einer, in der es um die Frage ging: Maruho oder Deutsche Balaton? Beide Unternehmen sind Großaktionäre bei Biofrontera, beide haben ein Angebot an die Aktionäre unterbreitet – Maruho will durch Aktienzukauf (zahlt 7,20 Euro pro Stück) den Biofrontera-Anteil auf knapp 30 Prozent aufstocken; die Deutsche Balaton will 500.000 Aktien für acht Euro/Stück kaufen, hält jetzt schon nach Angaben ihres Aufsichtsratschefs Wilhelm K. T. Zours 28 Prozent.

Beide Seiten hielten am Mittwoch Brandreden. Wobei die Aufteilung in Gut und Böse vorab klar war. Biofrontera-Vorstand und Mitarbeiter stellen sich auf die Seite Maruhos. Mit dem japanischen Pharma-Unternehmen läuft bereits eine Kooperation, die ausgebaut werden soll. „Maruho ist unser wichtigster strategischer Partner“, sagte Lübbert. Biofrontera wolle die Potenziale seiner Produkte so schnell wie möglich nutzen, dazu brauche es die finanzielle Unterstützung, „von einem strategischen Partner, der nicht an allem partizipieren will“. Oder wie Finanzvorstand Thomas Schaffer betonte: „Maruho geht es nicht darum, das Steuer an sich zu reißen.“ Der Vorstand der Biofrontera will seine Aktien „in der derzeitigen Ausnahmesituation“ an Maruho geben und später zurückkaufen. Mitarbeiter drohen in einem Brief mit einer Kündigungswelle, „die uns als Vorstand besorgt. Dann ginge Know-how verloren. Die Mitarbeiter haben zu 100 Prozent unterschrieben“, sagte Schaffer. Es drohten „existenzgefährdende massenhafte Abwanderungen von Mitarbeitern. Ich weiß nicht, wie wir das ohne Schaden zu nehmen, überstehen sollten“, ergänzte Lübbert.