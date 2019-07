Christuskirche : Goldene Kugel mit Gruß in die Zukunft

Bei der Installation der Turm-Kugel an der Christuskirche steckte Detlef Prössdorf auch eine Ausgabe der RP in die Zeitkapsel. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Im letzten von vier Bauabschnitten wird derzeit der Turm der Wiesdorfer Christuskirche saniert.

„Hallo, ihr Menschen in der Zukunft“ grüßen rund 100 Gemeindemitglieder der evangelischen Christuskirchengemeinde in einem Brief. Adressaten sind Unbekannte, die irgendwann die goldene Kugel unter dem Kreuz auf der Spitze des Christuskirchen-Turms öffnen. Vielleicht, wenn in 50 oder 100 Jahren die nächste Sanierung des Dachstuhls anstehen sollte.