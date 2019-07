Freizeittipp : Süßer Nachwuchs auf der Straußenfarm

Wermelskirchen Große Augen, langer Hals und ein runder, federbedeckter Körper: Die Straußenkinder in Emminghausen sind einfach niedlich.

Wer sich die Tierkinder der Straußen und Bisons von Nahem ansehen will, hat während der Sommerferien die perfekte Gelegenheit dazu. Dann bietet die Straußenfarm Emminghausen an jedem Tag mindestens eine Führung an.