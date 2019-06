St.-Angela-Gymnasium Wipperfürth : Schüler aus Palästina zu Gast im Bergischen

Wipperfürth Seit zehn Jahren stehen Schüler des Wipperfürther St.-Angela-Gymnasiums in Kontakt mit der Peter-Nettekoven-Schule im palästinensischen Beit Sahour.

Völkerverständigung klappt oft im Kleinen am besten, und auch Jugendliche verstehen sich auf internationale Kontakte meist sehr viel besser als Erwachsene. Sehr gut zu beobachten ist das etwa bei Schüleraustauschen. Diese gibt es oft mit Partnerstädten, aber auch auf andere Wege kommen die Kontakte zu teils sehr weit entfernt gelegenen Schulen zustande. Im St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth, das auch viele Schüler aus der Schloss-Stadt besuchen, gibt es etwa einen solchen besonderen Schüleraustausch. Besonders deswegen, weil er in Zusammenarbeit mit der griechisch-katholischen Peter-Nettekoven-Schule in Beit Sahour stattfindet, einem christlich geprägten Vorort der Stadt Betlehem in den palästinensischen Autonomiegebieten.

Jetzt waren wieder palästinensischen Schüler in Wipperfürth, während die deutschen Gymnasiasten in den Herbstferien Beit Sahour besuchten. Das Programm in Palästina umfasste einen viertägigen Aufenthalt in der Pilgerstätte am See Genezareth. Im Anschluss ging es für eine Woche nach Beit Sahour, wo die Jugendlichen bei den Gastfamilien wohnten. „Wir haben die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vashem besucht sowie Betlehem, Jericho und Jerusalem. Dazu stand auch eine Wüstenwanderung auf dem Programm“, sagt Fritzen.Beim Gegenbesuch im Bergischen Land steht immer ein Besuch im Kölner Dom ganz oben. „Wir waren aber auch am Drachenfelsen, im Neandertal und im ,Haus der Geschichte’ in Bonn“, zählt der Lehrer auf.