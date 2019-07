Raststätten-Bau : A 1: Demo von Lützenkirchen bis Wiesdorf

Lützenkirchen Gegen eine A1-Raststätte in Leverkusen wird es erneut Protest geben. In einer Größenordnung, die überregional Beachtung finden soll.

Wir wollen keinen Autobahn-Rastplatz in Leverkusen, sagen hunderte Menschen. Schon einmal hatte eine Demonstration mit Tausenden dafür gesorgt, dass die Pläne zur Errichtung einer Autobahnraststätte an der A 1 auf Leverkusener Gebiet auf Eis gelegt wurden. Nun sind sie wieder da. Vor einigen Wochen stellte die Bund-Land-Firma Deges die bevorzugten Standort-Varianten vor: 50 Lkw-Plätze Richtung Wuppertal in Höhe Fester Weg, 50 in die Gegenrichtung auf Burscheider Gebiet. Die Initiative „Lev kontra Raststätte“ plant nun eine neue Demo für Sonntag, 8. September, in Form einer sechs Kilometer langen Menschenkette zwischen Fester Weg in Steinbüchel und Autobahnauffahrt zur A 3 an der Syltstraße.