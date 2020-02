Jecke unterwegs : Alles rund um die Karnevalszüge

Das und viel mehr war der Zug in Wiesdorf im vergangenen Jahr. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Leverkusen ganz jeck: Vier Karnevalszüge ziehen durch die Stadt. Hier sind alle nötigen Infos für wetterfeste Narren mit Lust auf Kamelleregen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Hitdorf, Schlebusch, Wiesdorf und Opladen. In dieser Reihenfolge starten die Veedelszüge täglich ab kommenden Freitag. Hier sind Einzelheiten zu Zügen, Sicherheitsvorkehrungen und Straßensperrungen:

Hitdorf Motto: „An jeder Eck ne Hetdörper Jeck“. Rund 1500 Teilnehmer formieren sich in 40 Gruppen zum 27. Schull- und Veedelzoch der KG „Hetdörper Mädche un Junge“ (HMJ) am Freitag, 21. Februar, ab 13 Uhr. Start ist um 14.33 Uhr. Rund 25.000 Zuschauer werden erwartet. Ab 12 Uhr ist die Hitdorfer Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Auf umliegenden Straßen besteht absolutes Halteverbot, die Einhaltung wird streng überwacht. Kostenlose Parkplätze sind am Hitdorfer Baggersee vorhanden. Sollten Kinder verloren gehen: Im DRK-Zelt an der Stadthalle, Hitdorfer Straße 113, gibt es eine Sammelstelle.

Foto: GRAFIK: ALICIA PODTSCHASKE, MAPCREATOR

Info Ein Sonderticket für die tollen Tage Die Wupsi bietet während der Karnevalstage etliche Sonderleistungen an, zum Beispiel ein sechs Tage gültiges Karnevalsticket zum Preis von 24,60 Euro pro Person. Infos über die Fahrtzeiten gibt es in den Kundencentern oder im Internet unter www.wupsi.de.

Schlebusch Motto: „Mir Schliebijer treiben’s bunt, jeck bis zum Meeresgrund“. Zum 33. Mal startet der Lindwurm der KG Grün-Weiß Schlebusch am Samstag, 22. Februar, ab 13.33 Uhr ab Reuterstraße. Mitwirken werden rund 1500 Teilnehmer, aufgeteilt in 39 Gruppen, während rund 45.000 Besucher zusehen. Die Grundschule Morsbroicher Straße ist alleine mit 99 Jecken dabei. Straßensperrungen sind ab 11 Uhr eingerichtet. Parken ist am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium möglich. Eine „Familienmeile“ gibt es in Höhe Gezelinallee/Felix-von-Roll-Straße. Von 10 bis 19 Uhr wird die Einhaltung des Glasverbotes in der Fußgängerzone streng überwacht.

Foto: GRAFIK: ALICIA PODTSCHASKE, MAPCREATOR

Wiesdorf Motto: „Mir all sin Leverkusen“. Um 13.33 Uhr startet der Zoch am Sonntag, 23. Februar mit 1700 Teilnehmern. Wegen einer Baustelle wird die Lichstraße ausgespart. Rund 450 Wagenengel sorgen für Sicherheit, zusätzlich sind 120 Sanitäter und 50 Ordner im Einsatz. Autos, die den Zugweg behindern, werden ab 10.30 Uhr abgeschleppt. Wegen des Fußballspiels ist mit Behinderungen zu rechnen, kostenfreie Parkplätze stehen nicht zur Verfügung. Es wird dringend geraten, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen und genügend Zeit für An- und Abfahrt einzuplanen. Die Kindersammelstelle ist im Zelt des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) vor der Rathaus-Galerie.

Foto: GRAFIK: ALICIA PODTSCHASKE, MAPCREATOR

Foto: GRAFIK: ALICIA PODTSCHASKE, MAPCREATOR