Jubiläumsausstellung im Künstlerbunker : Von Wahnsinn bis Romantik, von Leben und Sterben – die AG wird 40

Opladen Die Arbeitsgemeinschaft Leverkusener Künstler zeigt zu ihrem Geburtstag ab Samstag eine besondere Ausstellung im Künstlerbunker an der Karlstraße.

Zum Jubiläum das Beste. Unter der Überschrift „Ganz schön so“ präsentiert die Arbeitsgemeinschaft Leverkusener Künstler, die seit 40 Jahren existiert und seit 31 Jahren im Künstlerbunker an der Karlstraße in Opladen zu Hause ist, zahlreiche Besonderheiten. Dabei soll der Titel speziell das neue Selbstbewusstsein dokumentieren. „Der Aufbruch ist da, vieles ist gelungen. Zufriedenheit zeichnet sich ab, zugleich ist aber allen bewusst, das ist erst der Anfang“, bemerken die Vorsitzenden Ellen Loh-Bachmann (Eloba) und Klaus Wolf in ihrem Grußwort zur Ausstellung, die am Samstag, 11. Mai, um 18.30 Uhr eröffnet und bis einschließlich 26. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen sein wird.