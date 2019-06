Zeltlager : Lagerolympiade der Jugendfeuerwehren

Im Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager spielen Sven (l.) und Felix aus Leverkusen ein Memory der besonderen Art. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Berg 450 Jugendliche messen sich an diesem langen Wochenende beim Zeltlager in Burscheid in verschiedenen Aufgaben.

Insgesamt 450 Nachwuchs-Brandbekämpfer des Kreises kampieren seit Mittwoch in Burscheid. Das alljährliche Zeltlager der Jugendfeuerwehr bereitet den Kids sehr viel Spaß und fördert das Miteinander der einzelnen Einheiten. Es verlangt den Teilnehmern aber auch sportlich einiges ab.

Nach dem Einzug ins Zeltlager am Mittwochabend startete die Leichlinger Einheit entspannt in den Tag. Die Nacht war kurz, es gab viel zu erzählen. Für viele der insgesamt über 50 Teilnehmer aus der Blütenstadt ist es gar das erste Zeltlager. Die Aufregung ist groß. Colin (11) und Luca (13) etwa sind erst seit einem halben Jahr bei der Jugendfeuerwehr und es ist ihr erstes Zeltlager. Was ihnen noch bevorsteht, sie können es nur ahnen, doch der erste Eindruck gefällt Colin sehr gut. „Ich fand das Lagerfeuer bislang sehr schön. Ich war noch nie so lange weg von zu Hause.“

Info Nächstes Jahr in Leichlingen Wettbewerb Die Lagerolympiade, eine Art Schnitzeljagd durch das Stadtgebiet mit diversen feuerwehrtechnischen Geschicklichkeitsübungen, absolvieren die Jungs und Mädchen in ihren Feuerwehr-Outfits. Morgen (Sonntag) verabschieden sich die Jugendfeuerwehren des Kreises. Nächstes Jahr findet das Zeltlager in Leichlingen statt.

Lucas (16), der seit sechs Jahren in der Jugendfeuerwehr ist, hat schon mehrfach teilgenommen und findet es immer wieder spannend. „Es ist schön, dass man auch mal mit den anderen Jugendfeuerwehren in Kontakt kommt.“ Bei der Lagerolympiade etwa werden die Teams gemischt. Diverse Aufgaben müssen sie dann im Stadtgebiet erfüllen und Münzen sammeln. „Das hat bislang immer Spaß gemacht“, berichtet Lukas.

Während die Leichlinger so erzählen, absolvieren im Hintergrund die anderen Einheiten die Übungen des Kreiswettbewerbs. Leichlingen nimmt nicht daran teil. „Wir haben eine vergleichsweise sehr junge Einheit und hatten nicht genügend ältere Kinder dabei, die an dem Wettbewerb hätten teilnehmen können“, erklärt Jugendwart Jan Leßmann. „Beim Kreiswettbewerb geht es um Schnelligkeit und ein gewisses Know-How, dass unsere Kinder aufgrund ihres Alters nicht haben können.“ Im kommenden Jahr dürfte das anders aussehen: Dann sind die Jungs und Mädchen ein Jahr älter und das Zeltlager wird dann in der Blütenstadt aufgebaut. Colin und Luca freuen sich jetzt schon darauf.

Aus Leverkusen nehmen dieser Tage ebenfalls mehr als 60 Nachwuchs-Brandbekämpfer am Zeltlager teil, obwohl Leverkusen nicht zum Kreis gehört. „Das hat noch mit den Zuständen früher zu tun, als Lützenkirchen etwa noch zum Kreis gehörte“, erklärt Jann Missing (24), leitender Jugendwart in Lützenkirchen. Nach der kommunalen Neuordnung wurde Lützenkirchen dennoch weiterhin eingeladen. Mit der Zeit kamen die übrigen Einheiten aus Leverkusen dazu. „Wir sind also zusätzliche Gäste.“

Am Kreiswettbewerb nahmen auch die Leverkusener nicht teil. Dafür aber freuten sich Sven und Felix (beide 16 Jahre alt) auf die bevorstehende Lagerolympiade. „Das macht immer großen Spaß“, berichtet Felix. Es ist sein drittes Zeltlager. „Die Kameradschaft ist hier immer besonders gut, es macht Spaß und ist ein cooles Gefühl auch mit den anderen Leuten zusammen zu sein.