Wülfrath : Sie leitet jetzt die Jugendfeuerwehr

Annkathrin Großmann ist Stadtjugendfeuerwehrwartin und lässt sich zurzeit zur Brandmeisteranwärterin für die Stadt Mettmann ausbilden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Annkathrin Großmann folgt auf Tim Kirschner. Mit zwölf Jahren entschied sie sich für das Engagement bei der Wehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Bartels

In ihre Aufgabe sei sie sozusagen hinein gewachsen – denn sie sei familiär vorbelastet, erzählt Annkathrin Großmann, neue Leiterin der Jugendfeuerwehr Wülfrath. „Mein Opa hat die Feuerwehr geleitet und jetzt tut es mein Vater.“ Und der habe sie auch als Kind schon mit zur Feuerwache genommen. Auch ihr Onkel und ihre Schwester seien bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Einer ihrer beiden Stellvertreter, Björn Richtermeier, ist außerdem ihr Cousin. Der zweite, Fabian Schulz, ist ihr Freund. „Nur meine Mutter hat mit Feuerwehr nichts am Hut“, sagt sie schmunzelnd. Und wenn das Gespräch zuhause am Esstisch wieder einmal um das Thema Feuerwehr kreise, müsse die Mutter das schon mal mit viel Geduld aushalten.

Im Jahr 2007, erinnert sich die 24-Jährige, habe sie sich entschlossen, ihr zweites Hobby, das Reiten, aufzugeben. „Ich hatte auf einem Turnier eine Prüfung gewonnen, habe dann ein paar Tränen vergossen, war aber entschlossen, mich mehr auf die Feuerwehr zu konzentrieren“, sagt sie. Denn die Übungsabende und die vielen Aktivitäten der Jugendfeuerwehr wie Zeltlager und Ausflüge würden relativ viel Zeit in Anspruch nehmen.

Info 50 Jugendliche ab zehn Jahren machen mit Wer? Die Jugendfeuerwehr trifft sich immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr auf der Feuerwache an der Wilhelmstraße. Wie? Zurzeit werden rund 50 Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren ausgebildet. Damit sind die Ausbildungskapazitäten zurzeit erschöpft. Wer mitmachen möchte, kann sich auf eine Warteliste setzen lassen.

Als sie 18 Jahre alt war, habe sie nach der Jugendfeuerwehrausbildung auch mit der Grundausbildung der „aktiven“ Feuerwehr-Leute begonnen und sei mittlerweile Unterbrandmeisterin. „Ich habe dann vier Jahre lang als Ausbilderin bei der Jugendfeuerwehr mitgearbeitet“, berichtet sie. Vor einem Jahr habe ihr Vorgänger, Tim Kirschner, sie dann langsam auf ihre Aufgaben als Stadtjugendfeuerwehrwartin vorbereitet. Unterstützung habe sie von vielen Seiten bekommen: „Sie hat sich bewährt, ist zuverlässig und macht eine super Arbeit“, bestätigt ihr Vater und Leiter der Feuerwehr, Guido Großmann, nicht ohne Stolz. „Es wurden viele Gespräche mit ihr geführt, und alle haben sie motiviert, die Aufgabe zu übernehmen“, sagt Björn Richtermeier. Die offizielle Ernennung muss allerdings noch erfolgen. Als Frau in der Freiwilligen Feuerwehr „ihren Mann zu stehen“ sei kein Problem, meint Annkathrin Großmann. „Ich bin ja schon lange dabei und kann mit so manchem Spruch gut umgehen.“ Auch das Tragen und Ausrollen von schweren Schläuchen, Atemschutzgeräten und Schutzausrüstung mache ihr nichts aus. „Auch in der Jugendfeuerwehr sind immer mehr Mädchen“, betont sie.

Beruflich, erzählt sie, habe sie immer schon mit Menschen zu tun gehabt. Nach ihrem Abschluss am bilingualen Zweig der Wülfrather Realschule machte sie zunächst eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau, dann arbeitete sie im Bereich Garten- und Landschaftsbau. Als ihr Freund sich dann im letzten Jahr für die Berufsfeuerwehrausbildung beworben habe, habe sie sich entschieden, ebenfalls diesen Weg zu gehen: „Ich bin jetzt an der Feuerwehrschule Düsseldorf und werde als Brandmeisteranwärterin für die Stadt Mettmann ausgebildet.“