In Dortmund : Viele Leverkusener beim Kirchentag

Die Leverkusener Band Josie stand beim Kirchentag in Dortmund gleich mehrmals auf der Bühne. Foto: Tobias Falke

Leverkusen/Dortmund Mehrere Kirchengruppen haben sich auf den Weg nach Dortmund gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Falke

Der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag läuft aktuell in Dortmund. Am morgigen Sonntag wird der Abschlussgottesdienst gefeiert. Hunderttausend Menschen haben sich auf den Weg in den Ruhrpott gemacht, um gemeinsam ihren Glauben zu erleben, sich auszutauschen oder auch mal bekannte Persönlichkeiten zu treffen, die bei solchen Großveranstaltungen nicht fehlen dürfen.

Ebenfalls aktiv mit dabei sind zahlreiche Leverkusener. So zum Beispiel das Kindergottesdienst-Team der evangelischen Kirche aus Opladen. Im Zentrum Kinder direkt in der Nähe des Hauptbahnhofes haben sie einen riesigen Schnurparcours aufgebaut. Passend zum Motto „Was für ein Vertrauen“ werden dort den Besuchern die Augen verbunden und mit andächtigen Worten und viel Gefühl sowie eine gehörige Portion Vertrauen auf dem rund 300 Meter großen Gelände auf den Weg geschickt.

Dort sammeln sie kleine Stoffbändchen, die am Ende des Weges im Kreativzelt zu einem Vertrauensarmband gestaltet werden. „Das Angebot ist natürlich rein ehrenamtlich“, sagt Ilona Brand, die seit 40 Jahren beim Kindergottesdienst mit dabei ist und ein zwölfköpfiges Team aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen dabei hat.

Seit vielen Monaten haben sie sich an den Wochenenden zusammengesetzt, um Kindern und Familien ein intensives Erlebnis bieten zu können. Das Ergebnis kommt gut an. „Nochmal“, antwortet unter anderem die achtjährige Mirjam, die gerade den Parcours beendet hat. Den Weg blind zu gehen sei aufregend aber auch sehr schön gewesen. Besonders der Segen am Ende. Aber nicht nur Kinder sind hier in der langen Schlange, auch viele Erwachsene „trauen“ sich den Vertrauensweg.

Drei U-Bahn-Stationen weiter spielt im Zentrum Jugend die Leverkusener Band „Josie“, die sich vor zwei Jahren gegründet hat. Sie spielen auf dem Kirchentag mit mehreren Auftritten sogar eine kleine Tour. „Wir haben das Glück, dass wir hier vor Ort bei Freunden schlafen können. Dann haben wir es nicht so weit“, sagt Bandmitglied David Naser.

Obwohl es bei ihrem Auftritt am Donnerstagabend regnet, werden die Besucher durch die Indie-Pop Musik angelockt. Musikfreunde merken direkt: Die Band hat Lust, gemeinsam Musik zu machen und Gefühle anzusprechen. Deshalb geht Josie auch direkt ins Herz und trotz des schlechten Wetters tanzen und strahlen die Gäste des Konzerts. Für Kurzentschlossene gibt es am heutigen Samstag noch die Möglichkeit, die Band live vor Ort zu erleben. Um 13 Uhr spielt sie im FZW, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ansonsten sind sie am 12. Juli wieder in Leverkusen zu hören, dann spielt die Band beim sechsten BBQ-Event bei Bayer Casino im Erholungshaus.