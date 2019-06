Ladesäulen und Fahrzeuge : Stadt investiert weiter in E-Mobilität

Leverkusen Verwaltung will Dieselautos skuzessive ersetzen. Bis Ende des Jahres soll es elf Ladesäulen in der Stadt geben.

Plan ist, dass nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch Privatleute und Unternehmen verstärkt auf Elektrofahrzeuge setzen. Dazu treibt die Energieversorgung Leverkusen (EVL) derzeit den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge voran. Zur Betankung aller 120 angemeldeten Elektrofahrzeuge stehen vier Ladesäulen zur Verfügung. Thomas Eimermacher, kaufmännischer Geschäftsführer der EVL, kündigte an, dass sich deren Anzahl bis Jahresende auf elf Ladesäulen mit 22 Ladepunkten steigern werde. Alle seien an gut erreichbaren Standorten – unter anderem in Rheindorf, Opladen und Wiesdorf sowie neuerdings am Overfeldweg in Bürrig – stationiert.