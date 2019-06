Volksfest : In Schlebusch geht es wieder rund

Seit Donnerstag läuft das Schlebuscher Schützen- und Volksfest mit Bühnenprogramm, Schießwettbewerben und mehr. Heute geht es weiter.

In Schlebusch herrscht am langen Wochenende volles Programm. Konzerte im Wuppermann-Park, Schießwettbewerbe, Kirmes und mehr erwarten die Besucher. Einen wahren Augenschmaus für Autoliebhaber gab es bei der Eröffnung am Donnerstag in der Schlebuscher Fußgängerzone. Beim 36. Schlebuscher Volks- und Schützenfest startete die Oldtimer-Schau startete mit einem Teilnehmerrekord. „So viele Fahrzeuge waren noch nie da. Wir sind hoch zufrieden“, strahlten die Organisatoren Joachim Escher und Adrian Harbers vom Vorstand der „Old- und Youngtimer Interessengemeinschaft“. Aus der ganzen Umgebung waren die Besitzer mit ihren Schätzchen angereist, so dass man bei entsprechendem Platz weitaus mehr Autos hätte zeigen können. Eine Verlegung an einen anderen Ort komme dennoch nicht in Frage. „Ich bin Schlebuscher und hänge an meinem Stadtteil“, betonte Escher, der mit dem öffentlichen Interesse nicht minder zufrieden war.