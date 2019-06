Müllheizkraftwerk : Ein Stück Klimaschutz bei der Avea

Der Autokran wurde bereits in Position gebracht. Am Freitag beginnen die Arbeiten in luftiger Höhe. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Ein 60 Meter hoher Kran wird ab Freitag drei Kühltürme vom Dach holen.

(US) Der Leverkusener Müllentsorger Avea setzt sich seit gestern optisch schwer in Szene: An der Abfallverbrennungsanlage in Küppersteg ließ die kommunale Firma einen 60 Meter hohen Kran montieren. Der Colonia-Riese (Gewichtsklasse: 600 Tonnen) ist das sichtbare Zeichen der Modernisierungsarbeiten an der Rauchreinigungsanlage. Nach Ende des Projektes wird das Müllheizkraftwerk („MHKW“) maximal rund zehn Prozent mehr Energie (Fernwärme/Strom) produzieren. Gesamtkosten der Maßnahme: bis zu acht Millionen Euro.