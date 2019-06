Abschlussfest im Erholungshaus : Die Maskenwesen lassen grüßen

Das Theater R.A.B. lässt seltsam anmutende Wesen beim Abschlussfest auflaufen. Foto: Theater R.A.B.

Leverkusen Am und im Erholungshaus sind beim Saison-Abschlussfest kleine Vorführungen zu erleben – ganz nach der Devise der Bauhäusler.

Die Bauhäusler verstanden sich auf kreative und ausgelassene Feiern. Schließlich war ihre Devise, die konventionellen Grenzen zwischen Leben und Kunst, zwischen Alltag und Theater zu ignorieren, beziehungsweise niederzureißen. Da bietet es sich geradezu an, eine Spielzeit, in der man sich verstärkt dem Thema Bauhaus zum 100-Jährigen der kurzen aber nachhaltigen Epoche widmete, mit einem entsprechenden Fest zu beenden. So dachten die Planer der verschiedenen Sparten bei Bayer Kultur, als sie das Programm für die Saison 2018/2019 strickten.

Frei nach dem Zitat von Walter Gropius „Bunt ist meine Lieblingsfarbe“ soll es ein sommerlich-munterer Nachmittag mit Musik, Spiel und Tanz, Stelzenläufern, Saxophon- und Celloklängen geben. Maskenwesen tauchen auf, verschwinden wieder, kleiden und formieren sich neu.

Info Eröffnungsfest am 7. September Tickets Für das Abschlussfest am 29. Juni von 15 bis 18.30 Uhr gibt es nur noch wenige Restkarten, für das Eröffnungsfest am 7. September um 19 Uhr sind noch viele erhältlich. Tickets und Infos im Erholungshaus 0214 3041283/84 oder auf bayerkultur@derticket-

service.de

Ganz fertig ist das Veranstaltungskonzept zehn Tage vor dem Termin am Samstag, 29. Juni, von 15 bis 18.30 Uhr noch nicht. Auch das passt zum Geist der Bauhäusler, die vor rund 100 Jahren sicher noch spontaner agierten. Aber der Rahmen für „Summer Nineteen“, das erste Abschlussfest bei Bayer Kultur, steht. Außerdem sind zwei Künstler des Theaters R.A.B. damit beauftragt, mit Unterstützung von weiteren Kollegen einen bunten und interdisziplinären Kunstmix à la Bauhaus anzurühren.

„Es wird eine inszenierte Feier“, versucht Bettina Welzel, Referentin für Tanz, zu beschreiben was die Gäste erwartet. Anfang und Ende werden für alle Besucher gemeinsam im großen Saal stattfinden. In der Kernzeit dazwischen sind alle frei, das Erholungshaus selbst zu erobern und an verschiedenen Orten unterschiedliche Kunstformen, die in und um das Kulturhaus stattfinden, zu entdecken. Zur Orientierung gibt es, zusätzlich zur kurzen Einführung im Saal, einen Orts- und Zeitplan mit dem Beginn der Vorführungen.