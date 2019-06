Straße ohne Strom : Blitzeinschlag in Haus in Lützenkirchen

Feuerwehr und Mitarbeiter der EVL waren vor Ort. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Am Mittwochabend hat ein Blitz in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Fasanenweg eingeschlagen und einen hohen Schaden hinterlassen. „Der Blitz hat in die Antenne eingeschlagen und ist bis zum Hausanschluss durchgegangen“, berichtete EVL-Sprecherin Ursula Schubert.

Die Steckdosen waren rausgeflogen, der Strom ausgefallen. Die Feuerwehr war im Einsatz, ab 21.30 Uhr auch die Fachleute der EVL. Um den Hausanschluss austauschen zu können, wurde der Strom auf der ganzen Straße abgestellt. Gegen 0.30 Uhr war der Spuk zuende und alle Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen.

