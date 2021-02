Feuerwehr-Einsatz in Leichlingen : Senior setzt trockenen Adventskranz in Brand

Senior setzt trockenen Adventskranz in Brand

Feuerwehr-Einsatz in Leichlingen

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor dem Objekt in Friedrichshöhe, in dem das Feuer ausbrach. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Zu Lichtmess noch mal Kerzenlicht – das ging daneben: Die Feuerwehr rückt zum Altenzentrum Friedrichshöhe aus. Der Bewohner kommt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

() Anfang Februar nochmal wegen eines typischen „Weihnachtsfeuers“ ausrücken zu müssen – damit hatten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leichlingen wahrscheinlich auch nicht gerechnet: Am Dienstagmittag fanden sich alle vier Löschzüge wegen eines Wohnungsbrands in der Außenstelle Friedrichshöhe des Altenzentrums Weltersbach ein. Ein Bewohner hatte dort einen Adventskranz angezündet, der – weil inzwischen sehr trocken – in Flammen aufging. Der Senior wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht; weitere Bewohner kamen nicht zu Schaden – wohl auch, weil der Haustechniker des Gebäudes den Brand laut Feuerwehr-Sprecher Thomas Schmitz bereits weitgehend selbst unter Kontrolle gebracht hatte. Zur Sicherheit wurden jedoch mehrere Wohnbereiche evakuiert und die Wohnung nach dem Vorfall mit einer Wärmebildkamera untersucht.