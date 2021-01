Lechlingen: Interview mit Patrick Imcke : „Das Blütenbad liegt mir am Herzen“

Info

Lebenslauf Patrick Imcke hat sein Abitur 2014 an der Marienschule in Opladen gemacht. Bis 2018 studierte er Mathematik mit dem Nebenfach Volkswirtschaftslehre an der Uni Duisburg-Essen (Master-Abschluss). Seit 2018 ist er Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für quantitative Wirtschaftspolitik.

Privat Er ist ledig und wohnt in Leichlingen.