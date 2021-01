Großeinsatz in Essen : Drei Verletzte bei Feuer - Nachbar rettet brennendem Mann

Essen Drei Menschen sind bei einem Brand in Essen schwer verletzt worden - darunter ein sechsjähriges Kind. Der Nachbar der betroffenen Familie rettete den Familienvater mit einem Eimer Wasser.

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus habe es eine Verpuffung gegeben, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Ein Nachbar der dort wohnenden Familie hörte den Knall und kam sofort zur Hilfe. Er kippte einen Wassereimer auf den Vater der Familie, dessen Kleidung Feuer gefangen hatte, half der Familie ins Freie und löschte anschließend auch noch den Brand in der Wohnung.