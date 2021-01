Kinderbetreuung in Leichlingen : Kitaplätze werden ab 1. Februar vergeben

Leichlingen Eltern können bis zu fünf Einrichtungen im Internetportal „Little Bird“ auswählen, in denen ihre Tochter oder ihr Sohn ab 1. August betreut werden sollen. Eine Garantie, dass sie dort auch einen Platz erhalten, gibt es aber nicht.

Ab dem 1. Februar startet die Vergabe der förderten Plätze in den Kindertageseinrichtungen in Leichlingen für das am 1. August beginnende nächste Kindergartenjahr. Platzzusagen für Geschwisterkinder könnten bereits eine Woche vorher ausgesprochen werden. Die Platzvergabe erstrecke sich über eine zweite Vergaberunde bis in den März hinein, teilt die Stadt mit. „Dieses Verfahren ist zwischen allen Kindertagesstätten in Leichlingen abgestimmt.“ Die Vergabe der Betreuungsplätze bei Tagesmüttern oder -vätern erfolge zumeist im gleichen Zeitraum wie die Zusagen der Kindergärten.