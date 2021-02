Starke Rauchentwicklung : Verpuffung und Feuer in Mülheimer Sandwaschanlage

Über der Sandwaschanlage steigt eine dunkle Rauchwolke auf. Foto: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Mülheim/Ruhr An einer Anlage auf dem Gelände eines Wasserwerks in Mülheim ist es am Montag zu einem Brand gekommen. Ein Arbeiter wurde dabei verletzt. Anwohner wurden gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bei einer Verpuffung auf dem Gelände eines Wasserwerks in Mülheim an der Ruhr ist am Montag ein Arbeiter durch Rauchgase verletzt worden. Zu der Verpuffung war es aus zunächst ungeklärter Ursache bei Arbeiten an einer Sandwaschanlage gekommen. In der Folge gerieten Förderbänder sowie Kunststoffteile in Brand, wie die Feuerwehr berichtete.

Wegen starker Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über eine Warnapp aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Arbeiter kam in ein Krankenhaus. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet.

(chal/dpa)