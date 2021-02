Pandemie : Zwei weitere Corona-Todesfälle in Leichlingen

Leichlingen Damit erhöht sich die Zahl der mit den Folgen einer Covid-19-Infektion Verstorbenen in der Blütenstadt auf 25. Nur Bergisch-Gladbach zählt mehr Fälle.

Zudem bestätigte das für den Kreis zuständige Gesundheitsamt sieben weitere Infektionsfälle in der Region; keinen davon in Leichlingen. 66 Personen, die am Coronavirus leiden, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und davon zwei an Beatmungsplätzen.