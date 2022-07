Betrieb vorerst eingestellt : Personalmangel stoppt Bürgerbus in Witzhelden

Personalmangel stoppt Bürgerbus in Witzhelden

Leichlingen Bereits in den vergangenen Wochen war die Linie 259 nur noch vormittags unterwegs.

(gut) Die Witzheldener müssen vorerst ohne ihren Bürgerbus auskommen. Der Betreiberverein stellt den Betrieb der Linie 259 vorübergehend ein. Dies teilte Stephan Specht, Pressesprecher des Bürgerbusvereins, am Sonntag mit. Grund ist Personalmangel. Zu viele ehrenamtliche Fahrer seien urlaubs- und krankheitsbedingt nicht an Bord. Die vorübergehende Einstellung des Fahrbetriebs gelte ab Dienstag. „Fahrplanmäßig“ ist der Bus dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 8 bis 17 Uhr im Einsatz. Doch bereits in den vergangenen Wochen war er nur noch vormittags unterwegs. Grund war unter anderem auch eine rückläufige Auslastung, sagt Stephan Specht. „Vor Corona wurde das Angebot gut angenommen, diese Zahlen wurden seither nicht mehr erreicht.“ Als eine Ursache sieht der Vereinssprecher im Ausbau des regulären Bus-Angebots durch das kommunale Verkehrsunternehmen Wupsi. Zum anderen seien aber auch Stammgäste altersbedingt weggeblieben. Sobald es dem Verein personell wieder möglich ist, soll der Bus vormittags wieder fahren, versichert Specht. Bürgerbusverein Witzhelden