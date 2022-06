Rundgang am 27. Juni : Als Fußgänger in Witzhelden – Bürger sichten Problemstellen

Witzhelden Mit der Klimaschutzbeauftragten Monika Meves wird die Situation des Fußverkehrs unter den Aspekten Sicherheit, Barrierefreiheit und Wegebeziehungen unter die Lupe genommen.

Wie steht es um die Mobilität im Höhendorf? Was braucht Witzhelden in den kommenden Jahren, um auch in Zukunft für Fußgänger attraktiv zu bleiben? Um das herauszubekommen, können interessierte Bürger am Montag, 27. Juni, zu Fuß auf Mobilitätstour gehen. Mit der Klimaschutzbeauftragten Monika Meves und beauftragten Fachbüros wird die Situation des Fußverkehrs in Witzhelden unter den Aspekten Sicherheit, Barrierefreiheit und Wegebeziehungen unter die Lupe genommen. Los geht die rund zweistündige Tour um 17 Uhr beim Edeka Bonus an der Solinger Straße 7. Um Anmeldung bis zum 24. Juni unter klimaschutz@leichlingen.de wird gebeten.