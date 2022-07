In Leverkusen und Leichlingen : Unter vier Prozent sind Zwillingsgeburten

Zwillingsgeburten, wie diese hier, sind ein seltenes Ereignis. Früher war es aber noch seltener. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Leverkusen/Leichlingen Relativ wächst ihr Anteil, aber gleichwohl sind Zwillinge oder gar Drillinge weiter eine Rarität – auch in Leverkusen und Rhein-Berg.

Von Thomas Gutmann

Der Anteil der Mehrlingsgeburten an der Zahl aller Geburten wächst, aber sie bleiben weiter sehr selten. So verzeichnete Leverkusen im vorigen Jahr 56 Zwillings- und drei Drillingsgeburten (= 28 Zwillingspärchen und einmal Drillinge). Bei 1601 Neugeborenen insgesamt ist das ein Anteil von 3,7 Prozent. Dies geht aus Zahlen der Landesstatistikbehörde IT NRW hervor.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten schwankte die Zahl der Zwillingsgeburten in Leverkusen zwischen 36 (2012) und 68 (2015). Drillinge gab es seit 2000 im Durchschnitt nur jedes zweite Jahr; in zwei Jahren (2002 und 2003) kamen sogar zweimal Drillinge zur Welt. Vier- und weitere Mehrlinge gab es keine.

Dies gilt auch für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Hier belief sich der Anteil der Mehrlingsgeburten im vorigen Jahr nahezu auf den gleichen Wert wie in Leverkusen: 3,6 Prozent. Auf 2500 Neugeborene insgesamt entfielen 82 Zwillinge und neun Drillinge (= 41 Pärchen und dreimal Drillinge). Weil in Rhein-Berg deutlich mehr Kinder geboren werden als in Leverkusen, ist auch die Gesamtzahl der Mehrlingsgeburten höher. Bei den Zwillingsgeburten reicht die Spanne seit 2000 von 62 (2009) bis 118 (2015). Drillinge gibt es auch hier in nur etwa jedem zweiten Jahr, aber immerhin dreimal seit 2000 gab es dreimal Drillinge (2002, 2004 und 2021).