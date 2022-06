Infoabende im Rheinisch-Bergischen Kreis : Polizei stellt ihre Fachoberschule vor

Leichlingen/Rhein-Berg Wie werde ich Polizist? Die Frage beantwortet die Polizei jungen Leuten und ihren Eltern in zwei Veranstaltungen, eine findet online statt, die andere in der Kreisstadt Bergisch Gladbach.

Polizist werden – für viele ein Traumberuf. Aber welche Wege führen an dieses Ziel? Antworten gibt es von der Polizei selbst bei zwei Info-Möglichkeiten für Schüler und ihre Eltern. Die erste ist schon an diesem Mittwoch, 29. Juni.

Online-Abend Zielgruppe sind Schüler mit künftiger Fachoberschulreife beziehungsweise deren Eltern. Am Mittwoch, 29. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr gibt es bei einem Online-Abend Informationen zur neuen Fachoberschule Polizei. „Auf diesem Weg erlangt man die für das Studium erforderliche Fachhochschulreife auf einem speziellen Berufskolleg. Dort lernt man die Polizei in vielen Praxisphasen bereits bestens kennen“, berichtet die Behörde vorab. „Interessant ist dies vor allem für diejenigen, die 2023 die Klasse 10 abschließen.“ Anmeldung zum Infoabend unter fos.lafp@polizei.nrw.de.

Studiumsvorstellung Eine Woche später, am Mittwoch, 6. Juli, bietet die Kreispolizeibehörde Rhein-Berg dann einen weiteren Informationsabend vor Ort an. Ab 18 Uhr stellt die Behörde die Fachoberschule Polizei und das Studium zum Polizeikommissar vor. Der Infoabend findet im Dienstgebäude der Polizei in Bergisch Gladbach, Hauptstraße 1-9, statt.