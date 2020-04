Der Verein sagt auch den geplanten Kinder- und Familientriathlon ab : Vorerst kein Schwimmen der DLRG

Leichlingen Bis auf Weiteres wird die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kein Schwimmtraining in Leichlingen anbieten. „Leider müssen wir unseren Trainingsbetrieb im Blütenbad auch über die Osterferien hinaus noch einstellen“, teilt der erste Vorsitzende, Frank Scheid, mit.

Die Verbreitung der COVID-19-Erkrankungen sei immer noch dynamisch. Die Ortsgruppe reduziere deshalb alle Termine, Ausbildungen, Übungen, Treffen und Versammlungen auf das Allernotwendigste. „Auch die Mitgliederversammlung kann nicht wie geplant am 24. April stattfinden.“ Dasselbe gelte für den am 7. Juni geplanten 10. Kinder- und Familientriathlon. „Die Meldefrist endet bereits in vier Wochen, und wir konnten bisher in den Schulen keine Werbung machen“, erläutert Scheid.