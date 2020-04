Die Frau fuhr einen Skoda-Kombi : Polizei sucht Opfer eines provozierten Unfalls

Eine Zeugin hatte die Polizei informiert, weil sie zwei Tage später an der gleichen Ampel einen ähnlichen Unfall mit denselben Beteiligten beobachtet hatte. Foto: Jochen Tack

Rhein-Berg/Köln Eine Autofahrerin aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis ist am 29. März bei einem Auffahrunfall in Köln möglicherweise auf einen 23-jährigen Betrüger hereingefallen.

Die Polizei Köln sucht nach einer Skoda-Fahrerin aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis, die am 29. März auf der Inneren Kanalstraße in Köln-Lindenthal mit ihrem Kombi auf einen Pkw aufgefahren ist. Der Fahrer (23) steht im Verdacht, den Auffahrunfall im Phasenwechsel der Ampel von Gelb auf Rot mit einer Vollbremsung in betrügerischer Absicht provoziert zu haben. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die gesuchte Frau die Masche des Unfallgegners nicht bemerkte und ihre Personalien sowie Versicherungsdaten gutgläubig aushändigte, ohne die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuzurufen.