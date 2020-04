Kontaktloser Service : Stadtbücherei bietet wieder Bücherausleihe an

Stadtbücherei bietet wieder Bücherausleihe an

Leichlingen Die Stadtbücherei bietet ab Dienstag, 14. April, eine kontaktlose Abholung vorbestellter Medien an. Wer den Service nutzen möchte, muss einen gültigen Büchereiausweis besitzen.

„Ziel ist es, die Menschen, die derzeit zu Hause sind, mit Nachschub an Büchern, Spielen und anderen Medien zu versorgen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Welche Medien gerade verfügbar seien, könne wie bisher im Online-Katalog der Stadtbücherei überprüft werden. Dort könnten Leser auch die gewünschten Medien vorbestellen, ebenso per E-Mail an buecherei@leichlingen.de oder telefonisch montags bis freitags zwischen 10 bis 12 Uhr.