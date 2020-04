Über fünf und sechs Kilometer erstrecken sich die beiden Wanderrouten in Leichlingen und Witzhelden : Volle Blütenpracht entlang der Obstwege

Am Obstweg in Witzhelden blüht unter anderem die „Gute Luise von Avranches“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Obstwanderwege laden zum Spaziergang ein. Bäume und Blumen liefern sich im Moment ein „Wettblühen“.

Die Osterferien gehen zu Ende. Was danach kommt – Schule, Kita, zurück ins Büro oder wie in den letzten vier Wochen vor allem daheim – klärt sich dieser Tage. Auf jeden Fall aber sagt der Wetterbericht etliche Sonnenstunden voraus. Zeit für einen Spaziergang auf den beiden Obstwegen in der Blütenstadt oder rund um Witzhelden. Wer lieber daheim bleibt, kann alternativ den Garten fit für Frühling und Sommer machen.

Am Wegesrand ist gerade „Wettblühen“ angesagt zwischen purpurroter Taubnessel, dem blauen Vergissmeinnicht oder dem gelben Löwenzahn. Das weiße Acker-Hornkraut streckt sich ebenso der Sonne entgegen wie die Acker-Schmalwand. Mit ihren kleinen Blüten präsentieren sie sich in farbenfroher Vielfalt und Dichte.

Knapp sechs Kilometer lang ist der gut ausgeschilderte Leichlinger Obstweg, in den man in der Mittelstraße einsteigen kann. Sein Motto: „Mit dem Apfel durch die Zeiten“. Die Wanderer erfahren auch hier auf Infotafeln, was Bären mit der „Entführung“ des Apfels nach Europa zu tun hatten, wie sich Karl der Große um das Kernobst verdient machte und was Wilhelm Tell dazu bewegte, einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen.