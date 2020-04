Tür beschädigt, Auto verbrannt : Versuchter Einbruch beim Juwelier

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Ostermontag versucht, die Tür eines Goldschmiedes in Leichlingen aufzuhebeln. Dies misslang.

Die Täter flüchteten laut Polizeibericht gegen 0.20 Uhr unerkannt in einem Auto mit Hannoveraner Kennzeichen in Richtung Solingen. Dort wurde der Pkw ausgebrannt zurückgelassen. Es entstand zudem Sachschaden an der Eingangstür der Goldschmiede.