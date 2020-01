Neujahrsempfang : Liebeserklärung an Leichlingen

Leichlingen Beim Neujahrsempfang lobte Bürgermeister Steffes die Vorzüge der Stadt und warnte zugleich vor rauerem Ton.

Eine echte Liebeserklärung an Leichlingen hat Bürgermeister Frank Steffes am Sonntag bei der städtischen Neujahrsbegegnung abgegeben: „Leichlingen ist eine liebens- und lebenswerte Stadt, in der es sich bestens wohnen und gut leben, arbeiten, lernen und investieren lässt. Wir haben in Leichlingen alles das, wovon andere nur träumen können“, sagte der Verwaltungschef im Foyer des städtischen Gymnasiums und betonte: „Wir sind privilegiert!“. Zugleich griff er mehrere „Mega-Themen“ auf, die die Blütenstadt in nächster Zeit vor große Herausforderungen stellen werden.